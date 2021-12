Ronaldinho é homenageado na Bolívia

Na Bolívia para atuar pelo Atlético Mineiro contra o The Strongest, pela Taça Libertadores, Ronaldinho Gaúcho recebeu homenagem nesta terça-feira do governador do Departamento de La Paz, César Cocarico, que o presenteou com três peças de roupa típicas dos povos indígenas aimaras.

O político montou uma comitiva para oferecer um almoço para o time brasileiro. Depois, foi realizada uma entrevista coletiva conjunta, do qual participaram o craque, integrantes da diretoria atleticana, além do técnico Cuca e o capitão Réver.

Ronaldinho recebeu um poncho andino, uma "chuspa" (bolsa tecido a mão), além de um "lluchu" (gorro de lã). Em retribuição, o atleta entregou ao governador uma camisa número 10 do Atlético Mineiro.

No ano passado, o meia esteve na Bolívia quando atuava pelo Flamengo, para enfrentar o Real Potosí, também pela Taça Libertadores. Na ocasião, foi condecorado pelo presidente Evo Morales com a Medalha do Mérito Esportivo boliviano.

O Atlético Mineiro enfrenta amanhã o The Strongest, pela quarta rodada do grupo 5 da Taça Libertadores, no estádio Hernando Silles, em La Paz.

