Ronaldinho é festejado e torcida do Milan faz protesto

Cobiçado por Palmeiras, Flamengo, Los Angels Galaxy, dos Estados Unidos, e Olympiakos, da Grécia, o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho se reapresentou aos treinos no Milan nesta terça-feira e foi recebido com carinho pelos torcedores do time italiano. Aplaudido por um grande número de seguidores da equipe que compareceram ao centro de treinamento do clube em Milão, ele saudou a torcida com acenos.



Depois de curtir férias no Brasil, o astro brasileiro desembarcou em Milão na última segunda-feira e evitou contato com a imprensa em sua chegada. Ele ainda não se pronunciou sobre o seu futuro para comentar se aceitará uma das propostas que teria recebido.



As saudações da torcida a Ronaldinho Gaúcho e a outros jogadores do elenco, porém, contrastaram com os protestos feitos pelos torcedores nesta terça-feira contra Silvio Berlusconi, proprietário do clube. Ele foi alvo de críticas das torcidas organizadas do Milan, que fizeram uma manifestação com fogos, faixas e bandeiras e acusaram o dirigente de "não nutrir mais amor" pelo clube.

