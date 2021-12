Ronaldinho diz que gostaria de ter jogado mais com Messi

O jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho brilhou no Barcelona no ínicio dos anos 2000, sendo considerado melhor jogador do mundo em duas oportunidades, em 2004 e 2005, mas acabou saindo do time em 2008. O craque brasileiro disse em entrevista ao Gulf News que se arrepende de não ter jogado mais tempo com Lionel Messi.

"Eu gostaria de ter jogado muito mais com o Messi. Ele é um grande jogador e estou muito feliz de tê-lo ajudado no início de sua carreira, dando a assistência para o seu primeiro gol", disse.

O brasileiro disse também que, pelo jogador que o argentino se tornou, teria sido genial ter jogado mais com ele. Mas admite que em 2008 o ciclo dele no Barcelona havia chegado ao fim e que era o momento de sair.

Ronaldinho anunciou, no início de setembro, que se aposentará do futebol em 2017.

