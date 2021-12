Ronaldinho desabafa e rebate 'time renegado' após título

Com lágrimas nos olhos, Ronaldinho Gaúcho não se conteve ao fim das cobranças de pênalti que levaram o Atlético-MG ao inédito título da Copa Libertadores. Em tom de desabafo, o meia-atacante rebateu os críticos e disse ter dado a volta por cima no time dos "renegados" ao faturar o troféu que ainda não tinha em sua vitoriosa carreira.

"Era o que faltava para mim. Todos diziam que eu estava acabado. Voltei para o Brasil para isso. Diziam que éramos um time de renegados. Agora quero ver falarem isso da gente...", declarou Ronaldinho. "Passa um filme na cabeça, muita coisa, voltei para o Brasil para conquistar o que não tinha conquistado. E quando a gente conquista dá uma sensação de trabalho realizado".

Ronaldinho exaltou a parceria com Jô, que se sagrou artilheiro da Libertadores, com sete gols. "Há pouco tempo, diziam que o Jô estava acabado. O Jô voltou à seleção, foi campeão, artilheiro agora. Está mostrando que nem sempre é o atleta que está errado. Muitas coisas extra-campo fazem com que o jogador não consiga mostrar tudo que pode dentro de campo", afirmou, referindo-se aos problemas de disciplina que tiraram o atacante do Internacional. Após ser dispensado, Jô foi contratado pelo Atlético.

Ronaldinho dedicou ainda o sonhado título da Libertadores à torcida que lotou o Mineirão nesta noite. "No momento mais difícil da minha vida, essa torcida me abraçou. É a maior alegria dar este título a eles", disse o meia, cuja mãe enfrentou problemas de saúde nos últimos meses".

O meia-atacante é um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Conquistou os principais títulos europeus, incluindo a Liga dos Campeões, se sagrou campeão mundial junto com seleção brasileira em 2002 e foi eleito o melhor do mundo duas vezes (2004 e 2005).

adblock ativo