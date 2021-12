Rômulo é cortado e Dunga leva meia Fred para Seleção

A CBF anunciou na tarde desta sexta-feira, 7, que o volante Rômulo, do Spartak Moscou, foi cortado dos amistosos que a Seleção Brasileira fará contra Turquia, na próxima quarta, em Istambul, e Áustria, no dia 19, em Viena. O jogador foi cortado por motivo de lesão e o técnico Dunga chamou o meia Fred, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, como substituto.

Rômulo havia recebido nova chance de Dunga depois de ter sido chamado para ocupar o lugar de Fernandinho, do Manchester City, cortado dos amistosos contra Japão e Argentina, também por motivo de lesão. E, com a convocação de Fred, o Brasil passou a contar com três jogadores do Shakhtar para os duelos diante de austríacos e turcos. Os outros dois são os atacantes Luiz Adriano e Douglas Costa.

Na última quarta, com três gols de Luiz Adriano, o time ucraniano goleou o Bate Borisov, da Bielo-Rússia, por 5 a 0, e ficou próximo de assegurar classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Neste seu retorno à Seleção Brasileira para sua segunda passagem como técnico do time nacional, Dunga acumula quatro vitórias em quatro partidas. Foram dois triunfos por 1 a 0 sobre Colômbia e Equador, um por 2 a 0 sobre a Argentina pelo Superclássico das Américas e uma goleada por 4 a 0 sobre o Japão.

Para não prejudicar equipes nacionais nesta reta final da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, Dunga convocou, no último dia 23 de outubro, apenas jogadores que atuam no exterior para estes amistosos diante de Áustria e Turquia. Hoje atuando na Europa, Fred ganha uma chance na Seleção de Dunga depois de ter sido contratado pelo Shakhtar no ano passado, quando atuava pelo Internacional.

