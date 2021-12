Romário se torna embaixador do PSV no Brasil

Romário será o novo embaixador do PSV no Brasil. A notícia foi revelada nesta sexta-feira, 1º, por meio do site oficial do clube. O convite surgiu de um patrocinador do time holandês e, sem pensar duas vezes, o 'Baixinho' aceitou estampar o nome do PSV no seu país de origem, assim como Carlos Salcido e Francisco Rodriguez, dois ex-atletas que foram oficialmente nomeados embaixadores do PSV no México.

Romário espera o início da nova temporada europeia (2019/2020) para ser anunciado oficialmente. “Estou ansioso para este evento. É ótimo estar de volta aqui ”, disse o ex-atleta. “Romário é uma lenda, em Eindhoven, no Brasil, na verdade em todo o mundo. Estamos muito contentes que este homem de alto status queira fazer sua parte para promover nosso clube ”, revelou o diretor comercial do PSV, Frans Janssen.

Ele se transferiu para o PSV em 1988, no valor de US$6 milhões de dólares, se tornando na época a venda mais cara de um clube brasileiro. Em solo holandês, Romário chegou ao status de ídolo atingindo a marca de 145 gols em 129 partidas disputadas com a camisa do PSV. Por lá também conquistou três vezes o campeonato holandese, duas vezes a Copa da Holanda e uma vez a taça Johan Cruijff Schaal.

