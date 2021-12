Romário e Maradona se reúnem para tentar mudar futebol

Casa do Corinthians, o Parque São Jorge está recebendo na tarde desta quarta-feira uma reunião de dirigentes e ex-jogadores sul-americanos para discutir a Conmebol e os rumos do futebol no continente. Entre os presentes, destaque para o argentino Diego Maradona e para Romário, que falou rapidamente com a imprensa e pediu "moralidade" no esporte.

"Acho que está na hora da moralidade imperar no futebol brasileiro. Nosso objetivo é colocar tudo às claras. E aqueles que têm de pagar, que vão presos para a cadeia", declarou. "Se vai sair alguma ideia daqui não posso afirmar, mas só o fato de estarem aqui pessoas influentes já é um começo."

Maradona e Romário chegaram ao auditório do Parque São Jorge pela manhã e o argentino preferiu não falar com a imprensa. Além deles, outros famosos ex-jogadores, como o paraguaio Chilavert e o argentino Ruggeri estão presentes no evento organizado pelo ex-presidente corintiano, Andrés Sanchez.

O encontro reúne personalidades que se destacam pelas críticas ao modo como o futebol é conduzido. Na reunião, deverão ser discutidos alguns pontos como a premiação dada aos clubes em competições continentais e a perpetuação de dirigentes no poder.

Andrés Sanchez, por exemplo, já questionou em alguns momentos a administração da CBF e o rumo que ela tomou. O ex-dirigente corintiano, aliás, é um possível candidato à presidência da entidade. Romário também tem criticado a CBF e, principalmente, a realização da Copa do Mundo no Brasil em 2016. Atualmente deputado federal, no entanto, ele garantiu que compareceu ao evento como "ex-jogador e alguém que quer ver as coisas acontecerem".

