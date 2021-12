Romário comemora renúncia de Blatter: 'Melhor notícia dos últimos tempos'

Romário não perdeu tempo e, minutos após o anúncio de Joseph Blatter de que novas eleições serão convocadas na Fifa, o senador do PSB-RJ publicou texto comemorando a renúncia do cartola suíço. "Melhor notícia dos últimos tempos! A renúncia de Joseph Blatter ao cargo de presidente da Fifa representa o início de uma nova era para o futebol mundial", escreveu o ex-jogador.







Melhor notícia dos últimos tempos! A renúncia de Joseph Blatter ao cargo de presidente da FIFA representa o início de... Posted by Romário Faria on Terça, 2 de junho de 2015

Autor do requerimento que deverá culminar com a instauração da CPI do Futebol no Senado, Romário disse esperar que a saída de Blatter tenha efeito cascata e derrube outros dirigentes esportivos. "Todos os gestores corruptos das confederações, mundo afora, sentirão sua queda como um tsunami. Espero, agora, que as águas desta grande onda sejam suficientes para varrer toda a corrupção liderada pela entidade maior do futebol."

O ex-jogador, craque da conquista do Tetra, há 21 anos, agora quer que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Polo del Nero, também siga o mesmo caminho de Blatter. "Espero sinceramente que o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, também renuncie. Deus é grande e as palavras têm poder".

"A saída de Blatter abre uma enorme lacuna, é hora de darmos as mãos. Agora sim, podemos dizer que abrimos caminho para uma mudança efetiva no futebol mundial. Nas últimas décadas, a Fifa e transformou apenas em uma máquina de ganhar dinheiro. Interesse que ficou acima da missão do futebol de unir os povos, derrubar barreiras sociais, despertar paixões. É hora de retomarmos essa missão social", cobrou o senador.

Usando outra rede social, o ex-jogador e atual senador continuou a opinar sobre o assunto de maior repercussão no mundo do futebol. Veja abaixo:

Ao contrário do que fez Blatter, Del Nero está neste momento reunido com presidentes de federações pedindo apoio pra continuar no cargo. — Romário (@RomarioOnze) June 2, 2015

Em vez de estar pedindo apoio, Del Nero deveria chamar a imprensa e anunciar sua saída da CBF. — Romário (@RomarioOnze) June 2, 2015

A verdade é que hoje a CBF não tem compromisso com o futebol, com a base do futebol, com o futebol feminino, com a série B, D, ou estaduais. — Romário (@RomarioOnze) June 2, 2015

Agora mais do que nunca essa luta não pode ser em vão. Tem que ser de todo brasileiro. Não só do Congresso, MP, PF, PGR. — Romário (@RomarioOnze) June 2, 2015

O momento é do Brasil colocar tudo às claras. Abrir a caixa preta do futebol brasileiro. — Romário (@RomarioOnze) June 2, 2015

E, lá na frente, a esperança é que o Brasil volte a sorrir, amar o futebol, curtir o futebol. — Romário (@RomarioOnze) June 2, 2015

Acredito que nós aqui do Senado temos sim capacidade suficiente de levar uma CPI até o final e mostrar ao Brasil quem é quem. — Romário (@RomarioOnze) June 2, 2015

