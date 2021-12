Romário aponta interesses por trás de convocações da seleção

Ex-jogador e responsável pela CPI do futebol - instalada no Congresso Nacional - Romário segue sem titubear ao comentar a situação do futebol no País. Em entrevista ao jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport', publicada nesta terça-feira, 22, o atual senador pelo Rio de Janeiro afirmou que existe interesses por trás das convocações da Seleção Brasileira.

"Os problemas são refletidos nas convocações. Dunga é meu amigo, mas não é a sua hora. Não convoca-se mais os melhores, há interesses por trás. O diretor é Gilmar Rinaldi, que, até um dia antes de sua nomeação, era um agente de jogadores. Uma provocação! Você viu a convocação? Todos pertencem aos empresários que lucram com convocações. É evidente para todos", disse.

Romário classificou os resultados da seleção na Copa do Mundo e Copa América como desastrosos e alegou que os jogadores têm sido afetados pelo momento político turbulento envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Questionado se Dunga tem autonomia no time comprometida, Romário não hesitou: "A 100%. Eu acho que ele nem mesmo faz convocações como ele gostaria. Dunga está envolvido nessa sujeira da CBF. Eu não sei se ele está sujo, se participa, mas está vendo tudo. Não é nem cego nem estúpido. O que está acontecendo não é bom, e ele está participando. Não deveria voltar como treinador, não é mais seu tempo desde que perdeu a Copa do Mundo de 2010. A era pós-Scolari era uma oportunidade para renovar o ambiente" relatou o ex-jogador.

O senador afirmou que o também ex-jogador Ronaldo não é capaz de se tonar o presidente da CBF porque ainda não teria definido sua posição. O escolhido por ele como nome ideal para o cargo foi de Leonardo, seu companheiro no título do mundial de 1994, que já trabalhou como diretor no Milan e PSG.

"Ele sim seria adequado. Entre os ex-jogadores, o colocaria como o primeiro da lista, mas isso não significa que assinaria sua candidatura", disse Romário, referindo-se a Leonardo.

O ex-atacante ainda não poupou críticas para o presidente da Fifa Joseph Blatter. Romário afirmou que "reza todos os dias" para o mandatário ser preso. Como opções para o comando do futebol mundial, ele reprovou o nome de Michel Platini, dizendo que "não há nada positivo em sua maneira de administrar a Uefa".

Sobre Zico, Romário não o considera como um forte candidato, mas o apoiaria. "Quando Zico se tornou candidato, eu disse que era uma opção positiva, mas acho que não está preparado. Não corrupto, com certeza. Votaria nele. Mas não terá nenhuma chance. A CBF não o apoia", completou.

