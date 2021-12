Roma vence Parma e retoma liderança do Italiano

A Roma retomou a liderança provisória do Campeonato Italiano neste sábado, ao derrotar o Parma por 2 a 1, fora de casa, faltando apenas duas rodadas para o fim da competição. Campeão mundial com a Azzurra em 2006, Totti foi o destaque da partida, fazendo um golaço por cobertura e dando passe para o outro, do brasileiro Taddei, de cabeça.









