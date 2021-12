Roma e Bayern de Munique duelam por liderança na Liga

O complicado grupo E da Liga dos Campeões da Europa promete rodada de fortes emoções nesta terça-feira, com o duelo entre Roma e Bayern de Munique, segundo e primeiro colocados, respectivamente, e com a ida do Manchester City à Rússia para tentar a primeira vitória na chave contra o CSKA Moscou.

O jogo no Estádio Olímpico da capital italiana será o segundo do dia às 16h45 (horário de Brasília), e terá duas equipes embaladas por boas vitórias neste fim de semana nos campeonatos nacionais, em que juntas marcaram nove gols.

A Roma se reabilitou da derrota para a Juventus, batendo o Chievo por 3 a 0. Com o resultado, o time 'giallorossi' reduziu para um ponto a distância para a líder do Italiano, que é justamente a equipe de Turim, com 19 pontos.

O Bayern, por sua vez, atropelou o Werder Bremen, com implacável goleada de 6 a 0, em casa. O placar fez o time bávaro manter a vantagem de quatro pontos para o segundo colocado do Alemão, que agora é o Borussia Mönchengladbach.

Na 'Champions', a equipe de Munique lidera a chave com seis pontos, alcançados com vitórias com placar simples (1 a 0), sobre Manchester City e CSKA Moscou. A Roma aparece logo atrás com quatro pontos. O campeão inglês tem um ponto e o campeão russo está zerado.

Para o jogo em casa, o time italiano contará com o meia-atacante Francesco Totti, que se tornou o mais velho a marcar na história da competição, no empate com os 'Citizens'. Para formar tridente ofensivo com o veterano, Alessandro Florenzi e Gervinho deverão ser escalados.

O volante Kevin Strootman, que voltou a treinar na semana passada após longo período de inatividade, não deverá ser relacionado, enquanto outro meia, Seydou Keita, deverá ficar no banco, assim como Juan Manuel Iturbe, outro que volta de lesão.

No Bayern, os problemas seguem sendo na montagem do setor de criação. Bastian Schweinsteiger segue desfalcando a equipe, que voltou a perder Thiago Alcântara, quando o meia entrava na reta final de recuperação de lesão no joelho.

Por outro lado, o meia-atacante Franck Ribèry reapareceu no Bayern de Munique após longo tempo de inatividade, justamente na vitória sobre o Werder Bremen. No sábado, o francês jogou cerca de 30 minutos e ainda não é presença garantida no time titular.

Na Rússia, CSKA Moscou e Manchester City duelarão às 14h (horário de Brasília), em jogo vital para as duas equipes, na luta por uma das duas vagas da chave nas oitavas de final. Em campo deverão estar em lados opostos o lateral-direito Mário Fernandes e o volante Fernando, favoritos para aparecerem nas escalações das equipes.

O técnico Manuel Pellegrini, dos 'Citizens', tem duas dúvidas para o jogo, já que o zagueiro Eliaquim Mangala sofre com problemas estomacais, e o meia-atacante Samir Nasri se recupera de problemas musculares.

Prováveis escalações:

Roma: De Sanctis; Maicon, Manolas, Yanga-Mbiwa e Cole; Pjanic, De Rossi e Naingollan; Gervinho, Totti e Florenzi. Técnico: Rudi García.

Bayern: Neuer; Rafinha, Boateng, Dante e Alaba; Xabi Alonso, Lahm, Robben, Müller e Götze (ou Ribèry); Lewandowski. Técnico: Josep Guardiola.

Árbitro: Jonas Eriksson (Suécia), auxiliado pelos compatriotas Mathias Klasenius e Daniel Wärnmark.

Estádio Olímpico, em Roma (Itália).

