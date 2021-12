Rogério Micale será o treinador da seleção nos Jogos do Rio

Rogério Micale vai mesmo comandar a seleção brasileira que irá em busca do inédito ouro olímpico. Preferido pela CBF para treinar a equipe principal, o técnico Tite disse em reunião com o presidente Marco Polo Del Nero na noite de terça-feira, 14, que, mesmo que assuma o time, não quer ficar encarregado da equipe que irá disputar os Jogos Olímpicos do Rio. A confirmação do nome de Micale acontecerá até o fim desta quarta, 15.

Rogério Micale assumiu a seleção sub-20 do Brasil no ano passado, após a saída de Alexandre Gallo. Ele comandou o time na campanha do vice-campeonato mundial da categoria e também na conquista do bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Nos dois casos, treinou equipes que haviam sido convocadas por Gallo.

Em agosto, após a participação no Pan, Micale passou a treinar a seleção olímpica. Novamente, as convocações não eram dele - os nomes passavam pelo crivo do técnico Dunga e do coordenador de seleções, Gilmar Rinaldi, demitidos por Del Nero na última terça-feira -, mas era quem dirigia a equipe nos amistosos.

O treinador é bem cotado na CBF e sempre se notabilizou por bons trabalhos nas categorias de base, tendo sido campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2008 pelo Figueirense e vencido as edições de 2009 e de 2011 da Taça BH pelo Atlético Mineiro. Como técnico de equipes profissionais, teve uma rápida passagem pelo Prudente, do interior paulista.

Além disso, Micale tem um estilo considerado agregador. Nesta quarta-feira, ele assinará a lista com 35 jogadores que deverá ser enviada ao Comitê Olímpico Internacional e à Fifa como pré-convocação da seleção brasileira para a Olimpíada.

