Rogério ameaça hegemonia de Neto Baiano na Toca do Leão

Neto Baiano é o maior artilheiro do Barradão, com 52 gols. Entre os jogadores em atividade, o mais perto de ultrapassá-lo é o ex-rubro-negro Índio, com 34. Porém, o atacante Rogério tem o estádio do Vitória como sinônimo de gol.

Na quarta-feira, 11, ele marcou dois gols no triunfo por 3 a 1 diante do Serrano, no Barradão, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Porém, não foi a primeira vez que o atleta de 24 anos comemorou um gol na casa do Leão. Na verdade, Rogério nunca deixou de comemorar um golzinho quando atuou lá.

Ainda defendendo o Náutico, ele enfrentou o Vitoria pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2011. Na época, o jogador pernambucano era reserva e entrou apenas no segundo tempo, porém marcou duas vezes na derrota por 3 a 2 diante do Leão na Toca.

A segunda visita de Rogério ao Barradão foi no ano passado, pelo Botafogo, na Série A. No Alvinegro, o atacante fez apenas dois gols na temporada, mas um deles foi no revés carioca por 2 a 1 no estádio rubro-negro.

Em jogos oficiais, Rogério contabiliza cinco gols em três partidas. Porém, até em jogo-treino o cara balançou a rede da casa leonina. Em janeiro, contra a Jacuipense, o Vitória perdia por 1 a 0 até o atacante entrar, anotar dois tentos e virar o placar, como quarta, Nem fez falta o pênalti que desperdiçou daquela vez.

"Tive outras propostas de clubes do Sul, mas sempre tive vontade de jogar no Vitória. Alguma coisa me dizia que eu precisava jogar aqui. Não sei o motivo, mas sempre me senti à vontade no Barradão. Sempre me senti em casa. Agora estou, de fato", disse Rogério.

Precaução

O técnico Ricardo Drubscky terá uma semana para aguardar o lateral-esquerdo Mansur, que sentiu dores na coxa esquerda. A suspeita de lesão será confirmada ou desmentida nesta sexta-feira. Por ora, o atleta fica em tratamento médico.

Outra dúvida do treinador é de ordem técnica. Com o retorno do meia Jorge Wagner, que cumpriu suspensão, Drubscky quebra a cabeça para montar a escalação. Os concorrentes são o capitão Escudero, o volante José Welison, o meia-atacante Vander e o goleador Rogério.

Com três pontos a menos, o Vitória enfrenta o líder do Grupo A do Nordestão, o América-RN, na Quarta-feira de Cinzas, no Barradão.

