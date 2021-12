Roger Guedes estreia com gol, mas Timão apenas empata com o Juventude

O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Juventude, graças a um gol no final do estreante Roger Guedes. A partida foi realizada na noite desta terça-feira, 7, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela última rodada do Brasileirão da Série A.

A primeira equipe a balançar as redes foi a de Caxias do Sul. Aos 32 do primeiro tempo, Pedro Henrique cruzou e Ricardo Bueno cabeceou no canto do goleiro Cássio. No entanto, aos 40 minutos da etapa final, Fábio Santos sofreu falta muito próxima da área e o estreante da noite, Roger Guedes, bateu com classe para igualar o placar.

Com o resultado, o Timão se manteve na 6º colocação do Brasileirão, com 28 pontos, mas perdeu a oportunidade de enconstar no pelotão de cima, composto por Fortaleza, RB Bragantino e Flamengo. Já o Juventude chegou a 23 pontos e ocupa a 13ª posição.

Na próxima rodada, marcada para domingo, 12, o Corinthians visita o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Um dia antes, o Juventude recebe o Cuiabá, no Alfredo Jaconi.

