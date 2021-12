Rodrygo e Vinicius Jr. são finalistas do prêmio de melhor sub-20 da Europa

Dois brasileiros estão na disputa pelo prêmio de melhor jogador sub-20 atuando na Europa. Os atacantes do Real Madrid-ESP, Rodrygo, de 19 anos e Vinicius Júnior, de 20 anos, são finalistas do trofeu Golden Boy 2020.

Organizada pela revista italiana Tuttosport, a premiação ocorre desde 2003 e já consagrou craques do futebol internacional, como os atacantes Lionel Messi, Kylian Mbappe e o volante francês Paul Pogba.

Revelado pelo Santos, Rodrygo esteve na convocação para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, enquanto Vinicius Júnior esteve em jogos preparatórios da Seleção no ano passado.

