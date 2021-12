Rodrigo Sperafico lidera primeiro treino livre do GP Bahia

O ronco dos motores já começou na pista do CAB, em Salvador, que recebe neste final de semana o GP Bahia de Stock, sétima etapa da temporada 2012.

No primeiro treino livre, realizado na manhã deste sábado, 25, o piloto Rodrigo Sperafico, da equipe Prati-Donaduzzi Racing, marcou o melhor volta da bateria com o tempo de 1min10s478. O segundo piloto mais rápido foi Allam Khodair (Voguel Motorsport), que marcou o tempo de 1min10s515. Átila Abreu (Mobil Super Pioneer) foi o terceiro mais rápido, com a marca de 1min10s666.

O atual líder da temporada, Cacá Bueno, ficou apenas com a 11ª melhor volta, marcando 1min11s085. Já os pilotos baianos não tiveram um bom resultado na primeira tomada de tempos. Diego Freitas, da Bassani Racing, fez o 28º melhor tempo, com a marca de 1min12s358. O outro baiano na prova, Patrick Gonçalves, da Carlos Alves, ficou na penúltima posição, com o tempo de 1min13s370.

O segundo treino livre do GP Bahia da Stock acontece neste sábado, a partir das 11h45. Na parte da tarde, a partir das 15h45, ocorre a tomada classificatória para o grid de largada da prova deste domingo, 26, marcada para às 09h35. A meteorologia prevê a possibilidade de chuvas no período da tarde na região do Centro Administrativo da Bahia, onde foi montado o circuito de rua da capital do estado.

Veja os melhores tempos do primeiro treino livre do GP Bahia de Stock Car:

1 - Rodrigo Sperafico, 1min10s578

2 - Allam Khodair, 1min10s515

3 - Átila Abreu, 1min10s655

4 - Daniel Serra, 1min10s786

5 - Luciano Burti, 1min10s809

6 - Ricardo Sperafico, 1min10s862

7 - Xandinho Negrão, 1min10s969

8 - Júlio Campos, 1min10s987

9 - Thiago Camilo, 1min11s007

10 - Antonio Pizzonia, 1min11s017

11 - Cacá Bueno, 1min11s085

28 - Diego Freitas, 1min12s358

31 - Patrick Gonçalves, 1min13s370.

