Rodrigo Gral e Apodi ficam fora da decisão contra o Bahia de Feira

O atacante Rodrigo Gral e o lateral-direito Apodi vão desfalcar o Bahia na segunda partida da semifinal do Campeonato Baiano, contra o Bahia de Feira, neste domingo(18), às 16h, no estádio de Pituaçu.



Gral, artilheiro do Bahia na competição com oito gols, será poupado. Segundo o treinador Renato Gaúcho, como o atacante volta de lesão e se trata de um jogador importante, é preciso ter cuidado com seu retorno. "Nosso objetivo é passar para a final. Ele vai ganhar mais tempo para se recuperar e lá ele vai nos ajudar". Já no caso de Apodi, a justificativa é que o jogador precisa de mais algum tempo de trabalho físico para recuperar o melhor de sua forma.



A equipe que participou do treino hoje pela manhã no Fazendão e deve começar a partida no domingo contra o Bahia de Feira, na qual um empate é suficiente para garantir a classificação, será: Fernando; Rafael, Nen, Vágner e Ávine; Marcone, Bruno Silva, Ananias e Rogerinho; Mendes e Edilson.

Quem também pode reforçar o Bahia na disputa da Série B é o atacante Paulo Roberto, jogador revelado pela divisão de base do Bahia. Após sua passagem por empréstimo pelo Uberlândia(MG), o jovem jogador, que já está de volta ao Fazendão, quer provar que ainda tem chances de demonstrar seu valor no tricolor baiano.

*Com informações de Daniel Dórea, de A TARDE

