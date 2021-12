Rodada marca disputa pela 4ª vaga

Se as três primeiras posições do Baianão estão praticamente garantidas para Vitória, Fluminense de Feira e Bahia, o mesmo não pode ser dito a respeito da quarta vaga, disputada por três equipes nesta reta final da primeira fase: Vitória da Conquista, Bahia de Feira e Jacuipense.

Na briga direta pelo posto na semifinal, o Leão de Sisal e o Tremendão vão se enfrentar neste domingo, 26, em Riachão do Jacuípe, no estádio Eliel Martins, o ‘Valfredão’, às 17h, pela 8ª rodada do torneio.

O duelo entre as duas equipes vale muito: o time vencedor assume a 4ª vaga, hoje do Conquista, que tem 11 pontos e não joga na rodada. Em caso de empate, o Jacuipense pode termina 4º, pois tem os mesmos 11 pontos do Bode e chegaria a 12, enquanto que o time de Feira tem apenas 10 pontos.

Para o Bahia de Feira, o jogo é vencer ou vencer. Apesar de duelar fora de casa, o time vem motivado após bater o Flamengo de Guanambi no apagar das luzes, na última rodada, por 1 a 0. O resultado colocou o time de vez na briga pela quarta vaga.

Do outro lado, o time de Clébson Araújo vem de derrota, mas segue bem colocado: até aqui, perdeu apenas duas partidas, para o Fluminese e para o Vitória, na última rodada, quando caiu por 1 a 0. Após começo lento no campeonato, o time engrenou e venceu três das suas últimas quatro partidas.

Luta contra o rebaixamento

Na luta contra o descenso, o Galícia vai entrar em campo neste domingo precisando vencer para não ser rebaixado com uma rodada de antecedência. Caso perca para a Juazeirense, fora de casa, às 16h, no estádio Adauto Morais, em Juazeiro, o time estará rebaixado para a Série B do Baianão. Caso vença, porém, a equipe da capital chegaria a quatro pontos e poderia até fugir da lanterninha do campeonato.

Para isso acontecer, o time treinado por Dênis Alves precisa torcer para que o rival Flamengo (que joga no mesmo horário) perca para o Bahia, dentro de casa, no Estádio 2 de Julho, em Guanambi.

*Estagiário sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

adblock ativo