Rodada do Baianão traz luta por classificação e rebaixamento

A exceção do Jacuipense - que em sexto lugar não tem chances de classificação, tampouco de rebaixamento e sequer entra em campo neste domingo, 10 -, os outros oito times ainda brigam por algo na competição. No topo da tabela, por exemplo, o líder Vitória da Conquista pega o Juazeirense, no Estádio Lomanto Junior.

Manter-se em primeiro lugar valerá ao Bode a vaga na Copa do Nordeste de 2014. Porém, para conseguir isso, precisa vencer e 'secar' o Juazeiro.

Este, por sua vez, é o atual vice-líder e recebe o Fluminense no Estádio Adauto Moraes. Se permanecer na posição, o Time das Carrancas assegura presença na Copa do Brasil de 2014.

Bem mais tranquilo está o Juazeirense. Com dez pontos e em quarto, o Cancão de Fogo está garantido na segunda fase. Luta, agora, por uma melhor classificação - já que mesmo vencendo não ultrapassa nem Juazeiro (2º) tampouco o Vitória da Conquista (1º).

Em terceiro, o Bahia de Feira vive cenário semelhante, pois também tem dez pontos. Leva a melhor sobre o Juazeirense no critério de saldo de gols (2 contra -1). O Tremendão enfrenta o Atlético, no Estádio Joia da Princesa, em Feira.

Degola - A equipe de Alagoinhas vive situação inversa à do adversário. Lanterna da competição, com cinco pontos, o Atlético precisa vencer o Tremendão e torcer por derrotas do Botafogo e do Fluminense. Ainda há outras combinações que mantém o Atlético na elite. Ao Flu, porém, resta apenas uma: vencer e torcer por derrota do Bota. Só assim, o Touro do Sertão escapa.

9ª rodada da primeira fase do Baiano (todos os jogos começam no domingo, 10, às 16 horas):

Bahia de Feira X Atlético - Jóia da Princesa (Feira de Santana)

Juazeiro X Fluminense - Adauto Moraes (Juazeiro)

Vitória da Conquista X Juazeirense - Lomanto Júnior (Vitória da Conquista)

BotafogoXSerrano - Manoel Barradas (Salvador)

Classificação até a oitava rodada:

1° Vitória da Conquista 14 pontos, 4 vitórias, saldo +9.

2º Juazeiro 14 pontos, 4 vitórias, saldo +8.

3º Bahia de Feira 10 pontos, 2 vitórias, saldo +2.

4º Juazeirense 10 pontos, 2 vitórias, saldo -1.

5º Serrano 9 pontos, 2 vitórias, saldo -1.

6º Jacuipense 9 pontos, 2 vitórias, saldo -3.

7º Botafogo 7 pontos.

8º Fluminense 5 pontos, 1 vitória, saldo -6.

9º Atlético 5 pontos, 1 vitória, saldo -8.

adblock ativo