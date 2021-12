Rodada define os rebaixados; Juazeirense tenta ir às semi

Num dia em que a Fonte Nova recebe duas partidas do Campeonato Baiano, oito equipes se enfrentam na rodada que define os dois times que avançam às semifinais e os dois que serão rebaixados para a Segunda Divisão no 'Torneio da Morte'.

Logo no início da tarde, às 13h45, o mandante Feirense recebe o Jacuipense na Fonte Nova no primeiro 'duelo de morte' contra o rebaixamento, sendo que o visitante venceu a partida de ida por 2 a 1. Assim, o Feirense precisa ganhar por um gol de diferença para se livrar da degola, já que leva vantagem no regulamento do Estadual por ter feito melhor campanha durante a primeira fase do campeonato.

A outra 'partida mortal' é entre Vitória da Conquista e Colo Colo. Atual vice-campeão baiano, o Bode teve campanha apagada e criticada no Baianão. O presidente do clube, Ederlane Amorim, reclamou repetidas vezes do desgaste da equipe em ter que disputar várias partidas como mandante fora de casa. Segundo o dirigente, ainda houve queda na arrecadação nas partidas - já que menos torcedores iam aos jogos - e mais custo em transporte dos atletas e da comissão técnica.

Dessa vez, o Bode recebe o Tigre no Lomantão - e jogar em casa pode ser importante para o Vitória da Conquista. Os dois times empataram no jogo de ida em 0 a 0, em Ilhéus, mas o Alviverde leva vantagem em cima do adversário no regulamento. Assim, um empate simples já é o suficiente para 'salvar' o Bode.

Para avançar

Brigando para chegar às semifinais, o Jacobina recebe a Juazeirense no estádio José Rocha, às 16h. O time de Juazeiro venceu a partida de ida por 2 a 0 e fez melhor campanha, portanto, pode perder por até dois gols de diferença que garante a vaga.

