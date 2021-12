Rodada da Copa do Brasil define mais cinco classificados

A segunda fase da Copa do Brasil terá sequência, nesta quarta-feira, 22, com mais cinco partidas de volta. Único paulista em campo, o Santos tenta se recuperar após a perda do título paulista. E vai receber o Joinville, na Vila Belmiro, a partir das 22 horas, precisando de um empate. Na quinta acontecem mais dois jogos, que fecharão esta etapa da competição.

No jogo de ida, os santistas venceram por 1 a 0. Com isso, o clube catarinense terá que buscar a vitória para se garantir. Se vencer por um gol de diferença, desde que marque no mínimo dois, o time carimba a vaga para enfrentar o Crac-GO. Uma vitória visitante por 1 a 0 leva a disputa aos pênaltis.

Outros dois grandes clubes tentam confirmar o favoritismo. O Botafogo recebe o CRB, às 22 horas, em Volta Redonda (RJ), após empatar sem gols em Maceió. Uma vitória basta simples basta para os cariocas enfrentarem Figueirense ou Arapongas-PR.

Por outro lado, o Cruzeiro joga contra o Resende-RJ, em Belo Horizonte, em situação ainda mais confortável. No jogo de ida, os mineiros venceram, por 2 a 1, e agora podem perder até por 1 a 0. Se quiser enfrentar o Atlético Goianiense na terceira fase, o time fluminense precisará ganhar por dois gols de diferença.

O Vitória recebe o Salgueiro-PE, em Salvador, também precisando vencer, após o empate sem gols na ida. Aos pernambucanos basta um empate com gols para garantir vaga para o duelo contra o Criciúma. O Figueirense joga na mesma situação que os baianos contra o Arapongas, em Florianópolis, após ficar no 0 a 0, no interior paranaense.

adblock ativo