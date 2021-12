Robson tenta 3ª vitória seguida no boxe profissional nesta sexta-feira

Quem pensou que foi fácil para o pugilista baiano Robson Conceição chegar até Nova Iorque, local da sua terceira luta profissional, hoje, contra o americano Aaron Hollis, se enganou. O brasileiro teve muito com o que se preocupar antes do gongo soar no Madison Square Garden, arena que já recebeu lutas de diversas lendas do esporte, como Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson e Muhammad Ali.

Isso porque o plano inicial era chegar em solo norte-americano na última segunda-feira, 13, logo após sair do Brasil, no domingo, 12. No entanto, uma nevasca em Nova Iorque atrapalhou os planos de Robson, que teve de prolongar sua estada no México – onde ao menos conseguiu treinar – até a última quarta-feira, a dois dias da luta, quando finalmente conseguiu embarcar.

Além disso, ainda houve outro problema de última hora: Rafael Busuoie, que seria o adversário, se machucou e cancelou o combate faltando menos de uma semana para o dia marcado. Às pressas, a Top Rank Boxing, organizadora do evento, convidou Hollins, que aceitou enfrentar o brasileiro. A luta será transmitida pelo canal fechado Sportv 3, a partir das 21h30 desta sexta-feira, 17.

Ainda no evento desta noite, o irlandês Michael Conlan, medalhista de bronze na Olimpíada de Londres, em 2012, fará sua estreia no boxe profissional na luta principal, contra o norte-americano Tim Ibarra, que tem um cartel de quatro vitórias e quatro derrotas.

Retrospecto

O baiano vem embalado e ainda não perdeu um combate sequer como profissional. Até o momento, foram duas lutas e duas vitórias, com direito a um nocaute no último duelo, diante do também americano Aaron Ely, no dia 27 de janeiro deste ano, na Califórnia.

Na estreia, Robson se impôs desde o início, foi dominante e bateu Clay Burns, no dia 5 de novembro do ano passado, por decisão unânime dos árbitros, em Las Vegas, também nos EUA. Meses antes, Robson foi campeão olímpico de boxe na categoria até 60kg, no Rio de Janeiro.

Se o baiano ainda não perdeu, o adversário de hoje, por outro lado, vem de quatro derrotas seguidas. O curioso é que Hollis venceu os três primeiros combates como profissional. Depois de conhecer a primeira derrota, não ganhou mais.

