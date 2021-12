Robson realiza sonho de subir a mesma escadaria de Rocky Balboa

O baiano Robson Conceição cumpriu a promessa de vencer a luta contra o mexicano Alex Rynn e depois comemorar subindo os 72 degraus na entrada do Museu de Arte da Filadélfia, nos Estados Unidos, onde fica o monumento a Rocky Balboa.

Para o pugilista baiano de 29 anos, visitar este local era um sonho de infância. O filme serve de inspiração para a carreira do boxeador.

Assim como Rocky, Robson tem uma história de superação no boxe. Antes de chegar ao lugar mais alto em uma Olimpíada e conquistar a medalha de ouro na Rio-2016, ele passou por grandes batalhas na carreira.

Sofreu, por exemplo, com a eliminação em Pequim-2008 e em Londres-2012. E, na época de aprendiz de boxeador, fez muito sacrifício para chegar ao local de treinamento.

De ex-vendedor de picolé pelas ruas da Boa Vista de São Caetano, em Salvador, e ex-ajudante de cozinha, ele fez história como único brasileiro a pendurar no pescoço uma medalha de ouro olímpica. Agora, sua meta é o título mundial da categoria superpenas do boxe profissional.

Nas imagens capturadas do pugilista durante a visita ao monumento e disponbilizada exclusivamente para A TARDE, ele aparece comemorando a subida nos degraus, depois imitando o gesto da estátua com os braços no alto e posa ao lado da placa em homenagem a Rocky Balboa.

Robson Conceição ao lado da equipe

