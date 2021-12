Robson estreia no Mundial de Boxe; Robenilson é eliminado

Líder do ranking da AIBA (Associação Internacional de Boxe Amador) na categoria ligeiro (até 60 kg), o baiano Robson Conceição teve o privilégio de estrear diretamente nas oitavas de final do Mundial do Qatar. Nesta sexta-feira, 9, finalmente debutará na competição. Seu adversário será o russo Adlan Bdurashidov. O combate será um dos últimos do dia e só acontecerá após as 20h de Doha (14h pelo horário da Bahia).

Um dos favoritos ao título, Robson conquistará vaga na Olimpiada caso fique entre os três melhores de sua categoria. Se fracassar, terá outra oportunidade de se classificar para a Rio-2016 no pré-olímpico de janeiro que vem.

É o que ocorrerá com Robenilson de Jesus, o outro baiano com chance de medalha na Olimpiada. Na primeira rodada, havia batido sem dificuldades o australiano Jayden Hansen. Nesta quinta, 8, foi eliminado nas oitavas de final do peso galo (até 56 kg) após duelo equilibrado com o irlandês Michael Conlan, atual campeão europeu. Robenilson ganhou o primeiro round, mas foi superado nos dois seguintes.

Outros brasileiros

Outro representante do Brasil no Mundial de boxe, o paulista Juan Nogueira, peso pesado (até 91 kg) lesionou-se na vitória de terça sobre o marroquino Abdeljalil Abouhamda. Como não se recuperou a tempo de enfrentar nesta quinta o cazaque Vassiliy Levit, teve que desistir do torneio.

O quarto brasileiro na disputa é o paraense Rafael Lima, super-pesado (acima de 91 kg). Nesta sexta, também pelas oitavas, enfrentará por volta das 11h (da Bahia) o cazaque Ivan Dychko. Na estreia, quarta, havia vencido o neozelandês Patrick Mailata após decisão dividida dos jurados.

adblock ativo