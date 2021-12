Robson Conceição sobe aos ringues neste sábado nos EUA

Invicto no boxe profissional, o pugilista baiano Robson Conceição subirá aos ringues neste sábado, 8, na cidade de Reno, estado de Nevada, nos EUA, para tentar conquistar sua 13ª vitória. O adversário será o mexicano Carlos Ruiz.

Dessa vez, a expectativa é que o combate seja um pouco mais difícil. Com 24 lutas em seu cartel, o mexicano detém um total de 16 vitórias e seis derrotas, além de dois empates técnicos no currículo.

Na última vez em que calçou as luvas, o Robson foi unânime ao atropelar o argentino Sérgio Estrela ainda no primeiro round, com apenas dois minutos de luta. O confronto marcou a estreia do baiano no boxe profissional em solo brasileiro.

