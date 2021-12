Robson Conceição se mantém vivo na luta pelo título no Mundial de Boxe

O brasileiro Robson Conceição disputa neste sábado uma vaga na semifinal do Mundial de Boxe, que está sendo disputado em Doha, no Catar. Na categoria até 60kg, ele vai encarar o britânico Joseph Cordina, medalha de ouro no Campeonato Europeu Amador, pelas quartas de final. O lutador baiano é o único representante do País que restou na competição.

Na sexta-feira, Robson passou com tranquilidade pelo russo Adlan Abdurashidov por 3 a 0 (29 a 28, 29 a 28 e 30 a 27). Foi a estreia do brasileira na competição, pois ele entrou na disputa como segundo cabeça de chave na categoria e precisa ficar entre os três mais bem colocados para carimbar a vaga olímpica.

Com quatro brasileiros no Mundial, só Robson se mantém vivo. Na sexta, Rafael Lima, da categoria acima de 91kg, perdeu para o casaque Ivan Dychko por 3 a 0 (30 a 27, 30 a 26 e 30 a 25). No dia anterior, Robenilson de Jesus já havia sido eliminado e antes, Juan Nogueira se lesionou e não pôde enfrentar o casaque Vassiliy Levit.

