Primeiro brasileiro campeão olímpico de boxe e ainda invicto na carreira profissional, Robson Conceição tirou uma folguinha dos treinos para sua próxima luta, marcada para junho, e passou no A TARDE para prestigiar os vencedores da promoção 'De Frente Com o Campeão', organizada pelo centenário.

Adriano Costa, Cristiane Borges, Fael Assis, Jean Matuidi, Joab Raoni, Junior Nascimento, Murilo Cerqueira, Onai Serip, Rafaela Gomes e Victor Moreira foram os dez internautas com as respostas mais criativas selecionados por A TARDE. Para participar da promoção, bastava escrever no Facebook do jornal por quê o pugilista é um campeão.

Todos os ganhadores receberam camisas autografadas, mas Robson ainda premiou com luvas as três melhores respostas. "Foi muito difícil escolher, todos escreveram muito bem", disse o campeão olímpico sem esconder a emoção.

Após muitas fotos, selfies e conversas, Robson escolheu as respostas e Cristiane, Murilo e Adriano levaram a melhor. "Comecei a acompanhar Robson na Olimpíada e desde então quis muito conhecê-lo, porque também luto e ele é uma inspiração para mim", contou Murilo, de 16 anos.

"Acompanho a carreira dele desde 2008, pratico o boxe e sou apaixonada por esse esporte. No ano passado estava deprimida porque tinha perdido meus pais, mas quando ele ganhou o ouro na Olimpíada entendi como um sinal para voltar a treinar. Ele é um campeão, uma pessoa humilde e um atleta admirável", disse Cristiane, de 42 anos.

"Eu gosto muito de luta e conheci Robson num evento de MMA. Fiquei impressionado com ele, ainda mais quando descobri que ele já ganhou de Vasyl Lomachenko, que é um dos meus lutadores preferidos", finalizou Adriano, de 17 anos.

Robson Conceição premia ganhadores da promoção do A TARDE | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo