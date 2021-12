Robson Conceição participa de Campeonato de Boxe em Cajazeiras

Com a presença do campeão olímpico Robson Conceição, o 72º Campeonato Brasileiro de Boxe Elite e o 9º Campeonato Brasileiro de Boxe Masculino Juvenil serão realizados de 10 a 16 de dezembro, a partir das 15h, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador.

Cerca de 350 pugilistas de todos os estados brasileiros lutarão por medalhas individuais e títulos por equipes. Considerada principal competição nacional de boxe, o torneio somará pontos para os rankings e servirá como vitrine para revelar novos talentos que possam integrar a seleção brasileira da modalidade.

Desde a última edição, a competição utiliza o sistema de pontuação eletrônico oficial, a mesma usada nas lutas internacionais organizadas pela Associação Internacional de Boxe (AIBA).

