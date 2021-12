Robson Conceição luta no dia 31 de outubro contra atleta da Nicarágua

Já está agendada a quinta luta do baiano Robson Conceição em sua carreira profissional. Com quatro vitórias nos primeiros combates nesta nova fase, o medalhista de ouro na Rio-2016 voltará aos ringues no dia 31 de outubro.

O evento será nos Estados Unidos, faltando apenas confirmar se vai ocorrer em Las Vegas ou Los Angeles. O adversário do baiano pela categoria super-penas (até 59 kg), em uma luta de no máximo oito rounds, será Carlos Osório. O pugilista nascido na Nicarágua apresenta cartel modesto: 13 vitórias (cinco por nocaute), sete derrotas (três por nocaute) e um empate.

Já Robson ainda não sabe o que é perder desde que migrou para o boxe profissional. Nos quatro combates anteriores, ganhou três por nocaute e um por pontos.

