Robson Conceição luta de olho no título mundial

Empenhado em pavimentar o caminho que vem trilhando rumo ao título mundial de boxe, o baiano Robson Conceição não hesitou em riscar o Carnaval de sua agenda. Preferiu sacrificar a folia para não interromper o treinamento diário e nesta sexta, 16, entra no ringue para colher os frutos.

"Não ia dar tempo de curtir o Carnaval com a luta sendo três dias depois. Devo estar de volta a Salvador no dia 20. Então, vou curtir a família em casa mesmo, dar um passeio", conformou-se o campeão olímpico.

Invicto, ele vai para sua sexta luta como profissional, no Reno-Sparks Convention Center, em Reno (Nevada), nos Estados Unidos. O duelo de oito rounds, contra o americano Ignacio 'El Alacran' Holguin, será uma das preliminares do combate entre o mexicano Ray Beltran e o namibiano Paulus Moses. Este vale o título mundial dos leves, no evento válido pela Organização Mundial de Boxe (WBO, na sigla em inglês).

Para Robson, subir ao ringue na noite da briga pelo cinturão dará mais visibilidade à sua carreira e o vislumbre particular de uma futura luta sua pelo título. Marcará também o início de uma projeção de seu staff, que estabeleceu contagem regressiva de seis lutas para que Robson se habilite à disputa do título mundial no final deste ano.

O baiano explicou que a disputa do cinturão depende do desempenho na temporada, já incluindo essa primeira luta. "Tenho certeza de que, entre o final de 2018 e o início de 2019, estarei pronto para disputar o cinturão", afirmou.

Até agora, o boxeador baiano tem mostrado consistência: venceu por nocaute quatro das cinco lutas que fez. Também invicto, o rival de hoje tem cinco vitórias e um empate. Holguin, de 22 anos, substituiu de última hora Jayro Duran, que era o adversário anterior. O hondurenho teve sua entrada nos Estados Unidos barrada.

Olho no futuro

Sem meias palavras, o pugilista baiano assegurou que o foco na temporada está dividido entre os próximos adversários e o futuro que a carreira tomará. Ao mesmo tempo que lamenta a falta de apoio, ele não descarta a possibilidade de Salvador deixar de ser a residência fixa da família.

"Este ano será decisivo na questão de patrocínio. Se eu não tiver um apoio no meu país, no meu estado, com certeza devo ir buscar essa ajuda no exterior", afirmou, reiterando expectativa anunciada no ano passado, em reportagem feita pelo A TARDE – intitulada 'Nocauteados' que abordou as dificuldades vividas pelos mais consagrados boxeadores baianos.

Segundo Robson, a proposta de trocar o Brasil pelos Estados Unidos continua em aberto. "A Top Rank vem me proporcionando lutar em grandes eventos e isso, com certeza, é muito bom para a minha carreira. Imagino, muito em breve, estar lutando pelo cinturão mundial", finalizou o pugilista, referindo-se ao seu único patrocinador.

