Robson Conceição ganha outra luta e segue invicto

A disputa pelo sonhado título mundial está chegando cada vez mais perto. Essa é a expectativa de Robson Conceição, que venceu mais uma luta na noite de sexta-feira, 18, contra o mexicano Hector Ambriz, em Nova York (EUA), e segue na caminhada rumo ao cinturão dos superpenas (58,97 kg) da Organização Mundial de Boxe.

O triunfo do pugilista baiano foi por pontos, em decisão unânime dos árbitros: 80 a 72. Assim, ainda invicto, ele conquistou sua 11ª vitória como profissional (tem cinco por nocaute), numa aventura soco a soco iniciada desde que faturou a medalha de ouro na Olimpíada do Rio-2016.

Robson e seu técnico, Luiz Dórea, projetam uma luta pelo título já no fim de 2019, desde que o boxeador siga no ritmo de sucesso nos próximos três combates. Há ainda a possibilidade de ele baixar ao peso pena para antecipar a disputa do cinturão, que neste caso seria contra o mexicano Oscar Valdéz. Nos superpenas, o atual detentor do título é o ucraniano Vasyl Lomachenko.

Susto inicial

Na luta desta sexta-feira, o baiano só se viu em dificuldade no primeiro assalto, quando partiu para cima de forma afobada e sofreu golpes importantes do rival. Depois, no entanto, com as orientações de Dórea, Robson se encontrou no ringue e dominou o combate até o fim.

Logo após o triunfo, o pugilista fez postagem de agradecimento em suas redes sociais. “Obrigado, senhor. Deus é bom o tempo todo. Valeu, galera, pela força. Mais uma vez estamos aqui, Apesar das dificuldades!”, escreveu.

