Robson Conceição fecha acordo para ser profissional

Após o ouro conquistado na Rio-2016, muitos davam como questão de tempo até que surgisse uma proposta do boxe profissional por Robson Conceição. E ela veio em 15 dias: na última terça, o baiano, primeiro campeão olímpico do Brasil na modalidade, assinou contrato com a Top Rank - considerada a principal promotora de boxe dos Estados Unidos.

O vínculo vai até o final de 2021, e Robson vai fazer no mínimo seis lutas por ano. O baiano vai disputar inicialmente a categoria até 59 kg (Super Pena para a Organização Mundial de Boxe [OMB]).

A estreia, segundo informações obtidas por A TARDE, será no dia 5 de novembro, em Las Vegas, na preliminar do duelo do filipino Manny Pacquiao, um dos maiores pugilistas da atualidade, com o norte-americano Jessie Vargas pelo título meio-médio da OMB. Depois, Robson lutará em janeiro, novamente nos EUA.

A estreia no Brasil deve acontecer em março, em evento que também terá o capixaba Esquiva Falcão - prata em Londres-2012 e atleta da Top Rank - que migrou para o boxe profissional após a Olimpíada. A cidade da luta ainda não foi decidida, mas São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória concorrem para receber o duelo.

Todo o calendário do baiano e os detalhes do acerto serão divulgados em evento no Rio, no próximo dia 9.

Em contato com a reportagem, o pugilista preferiu não confirmar o acerto: "Não tem nada definido ainda! Estamos fechando alguns detalhes. Em breve teremos notícias oficiais", disse.

A pedido do próprio, Robson continuará morando e treinando em Salvador, na Academia Champion, do seu mestre Luiz Dórea. O treinador, por sinal, será 'co-manager' da carreira do atleta, assim como acontecia nos tempos de Popó.

Na Top Rank, Robson entra para um seleto grupo de lutadores. Além de Esquiva e Pacquiao, a promotora já agenciou as carreiras de Oscar De La Hoya e Floyd Mayweather Jr., entre outros campeões.

Ainda não há a confirmação se Robson poderá lutar os Jogos de Tóquio-2020. A edição do Rio foi a primeira a permitir que atletas profissionais participem das Olimpíadas, devido a uma liberação da Associação Internacional de Boxe Amador (Aiba). Apesar disso, a Top Rank não tem o costume de liberar seus atletas para as competições amadoras.

Segundo informações obtidas por A TARDE, por conta do sucesso de Esquiva Falcão, a promotora norte-americana já estava em busca de novos talentos do esporte no Brasil. Existe, inclusive, a possibilidade de outros lutadores da Academia Champion, através de Luiz Dórea, serem convocados para participarem de competições nos EUA.

