Robson Conceição encara sua 2ª luta nesta sexta-feira

O baiano Robson Conceição faz na noite desta sexta-feira, 27, sua segunda participação no boxe profissional, após a conquista da medalha de ouro na Olimpíada do Rio-2016. O duelo, válido pela divisão dos super-penas (até 60 kg) no Sportsman Lodge, em Studio City, Califórnia (EUA), está programado para no máximo seis rounds, contra o norte-americano Aaron Ely.

O principal duelo da noite será a revanche entre Carl Frampton e Leo Santa Cruz. A programação com várias lutas faz parte de um evento promovido pela Top Rank, que começará a ser transmitido a partir das 23h45 (no horário da Bahia) pelo Sport TV.

Na sua estreia, em novembro do ano passado, Robson Conceição, de 28 anos, derrotou o norte-americano James Burns por 60 a 54.

O baiano fez um período de aclimatação para adaptar-se aos 9 graus celsius de temperatura nos EUA, em relação aos 30 graus de Salvador. Ele contou ao A TARDE ter feito todo o treinamento na Bahia, onde teve o apoio dos ‘sparrings’ Edson e Jackson.

“Meus sparrings me ajudaram bastante nos treinos. Aqui nos Estados Unidos só fizemos a manutenção para não perder a forma física”, disse Robson, que confessou não ter muita informação a respeito do oponente Aaron Ely.

Sua dedicação aos treinos e foco na luta serão as formas de imprensar o adversário nas cordas e conquistar a segunda vitória seguida. “Conto com a torcida de todos que me acompanham desde sempre e isso me motiva. Estou aqui representando a minha comunidade que amo e de lá espero sair muitos campeões”, declarou, referindo-se, principalmente, à Boa Vista de São Caetano.

