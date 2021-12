Robson Conceição encara americano em busca de título mundial no boxe

O baiano Robson Conceição volta aos ringues na noite deste sábado, 25, em sua nona luta pelo boxe profissional, diante do Edgar Cantu em Glendale, Arizona, nos Estados Unidos, às 22h25. Em busca do título mundial da categoria, o pugilista está invicto com oito vitórias, sendo cinco por nocaute.

A última vez que Robson lutou foi no dia 30 de junho, quando venceu o equatoriano Gavino Guaman. Já o adversário de hoje, Edgar Cantu, tem 25 anos, vive no Texas e tem um cartel de sete vitórias, dois empates e quatro derrotas.

O boxe masculino brasileiro não tem um campeão mundial entre as principais organizações do mundo desde 2007, quando outro baiano, Acelino "Popó" de Freitas, foi derrotado pelo mexicano Juan Díaz e perdeu o cinturão. Para chegar ao topo da categoria, Robson Conceição precisa seguir derrotando seus adversários e esta noite terá mais uma nova oportunidade.

