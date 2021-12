Robson Conceição defende invencibilidade em luta contra mexicano

O boxeador baiano Robson Conceição, 28, entrará no ringue na noite desta sexta-feira, 21, em busca de sua quarta vitória consecutiva na carreira profissional. A luta será em Porto Rico, contra o mexicano Bernardo Gomez Uribe, 27, pelos super-penas (até 69 kg).

Campeão olímpico na Rio-2016, Conceição migrou logo depois da competição para o boxe profissional em que estreou no final do ano passado. Desde então, venceu os norte-americanos Clay Burns, Aaron Ely e Aaron Jamel Hollis.

"Venho me preparando há muito tempo para essa luta. Estou muito bem fisicamente e bem preparado", declarou o campeão olímpico, ao A TARDE, falando de Porto Rico. A luta terá oito rounds e transmissão, ao vivo, às 23h, pelo canal Sportv.

Torcida em casa

Érica Matos, mulher do campeão olímpico, promete audiência total na hora da luta apesar de estar prestes a dar à luz. Grávida da segunda filha, Stephanie, que deverá nascer até o dia 25 deste mês, ela vai acompanhar os rounds na expectativa de que o marido vença muito antes de soar o último gongo.

"Fico nervosa, sim, mas vou assistir Robson lutar. Quanto mais rápido terminar, melhor", desejou Érica, que terá a companhia da primeira filha do casal, Sofia, quando estiver em frente à telinha para acompanhar o boxeador baiano no ringue.

Fã número um do pai, a menina fará 3 anos no dia 19 de agosto. "Sofia não perde uma luta", contou Robson. Ele enfrentará Uribe pela primeira vez, mas já vem estudando o estilo do mexicano a algum tempo, junto com o técnico Luiz Dórea.

Adversário experiente

"É um adversário bom e mais experiente no boxe profissional. Eu treinei muito para uma luta de oito rounds e estou bem preparado", comentou o atleta baiano, referindo-se às 18 vitórias de Uribe, onze das quais por nocaute, e sete derrotas por nocaute.

Nas três lutas anteriores, Robson Conceição venceu com sobras todos os três americanos. A luta que mais durou foi em novembro do ano passado, quando precisou de seis rounds para bater James Clayton Burns por pontos, com o placar de 60x54 da arbitragem.

Ele voltou ao ringue em janeiro deste ano e nocauteou Aaron Ely no começo do 2º round. Dois meses depois, aplicou outro nocaute em Aaron Hollis, aos 36 segundos, também no 2º round. "Nunca podemos subestimar os adversários, porém estou pronto para ir até o final se for preciso. Creio que não vá até o fim, mas estou muito bem e confiante", finalizou Conceição.

Se as outras três lutas foram nos Estados Unidos, essa quarta está programada para Porto Rico, onde Robson compara a temperatura nesta época do ano com a da Bahia. "O clima aqui está quente. O vento também e faz calor. Está 31 graus, muito bom para quem é baiano", confessou.

