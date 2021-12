Robson Conceição conquista tricampeonato continental

O melhor boxeador amador da atualidade na categoria até 60 kg é baiano. Líder do ranking mundial, Robson Conceição, de 26 anos, confirmou sua boa fase para faturar o título do Campeonato Continental, na noite de sábado, 22, em Vargas, na Venezuela.

"Luta muito dura, porém eu estava com sede da vitória. Ganhar de um cubano é bom demais, ainda mais quando é revanche. Obrigado, Brasil!", vibrou Robson no domingo, publicando em redes sociais fotos da medalha do torneio.

Ele venceu o cubano Lázaro Álvarez por decisão unânime dos árbitros para garantir o melhor resultado do Brasil no torneio. Foram mais duas medalhas de bronze - uma do também baiano Robenilson de Jesus, na categoria até 56 kg - e quatro vagas para o Mundial, cujos melhores colocados garantirão vaga para a Olimpíada de 2016.

Álvarez, vencido por Robson na final, é o atual bicampeão mundial e dos Jogos Pan-Americanos. O cubano estava engasgado na garganta do brasileiro desde a final do Mundial de 2013. A revanche poderia ter sido no Pan de Toronto, mas Robson não pôde participar.

