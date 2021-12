Robson Conceição chega aos EUA para a 5ª luta

Atual campeão olímpico de boxe, o baiano Robson Conceição desembarcou em Tucson, no Arizona (EUA), para começar o período de aclimatação visando a sua próxima luta contra o nicaraguense Carlos Osório.

Os dois pugilistas se enfrentam nesta sexta-feira, 22, em luta de oito assaltos que foi inicialmente marcada para 31 de outubro, mas foi antecipada. "Acabei de pousar aqui em Tucson, só sei que está quente e que eu estou preparado para, se for necessário, lutar os oito rounds", contou o baiano.

Robson já fez quatro lutas e venceu todas desde que trocou o boxe olímpico pelo profissional, na categoria super-penas (até 59kg). Mais experiente, o nicaraguense acumula 13 vitórias, cinco das quais por nocaute, e sete reveses, três dos quais também por nocaute e um empate.

Para a esposa Érica Mattos, que vai ver a luta pela televisão, a expectativa é que o adversário seja mais técnico do que o anterior, o mexicano Bernardo Gomez Uribe, derrotado por Robson em julho, aos 40 segundos do primeiro assalto.

"O adversário é mais experiente, a ideia é sempre piorar. Irão começar as lutas mais duras, mas confio em Robson", declarou a esposa do campeão olímpico.

Cinturão

A sequência de adversário com melhor técnica faz parte da caminhada de Robson rumo ao título mundial. A expectativa é de que até o final de 2018 já possa estar apto a brigar pelo título dos super-penas.

"Estou treinando muito com a minha equipe. Com paciência estamos corrigindo erros e aperfeiçoando as coisas boas. Estamos trabalhando com calma para chegar ao cinturão de forma correta", antecipou o campeão olímpico.

