Robredo surpreende e elimina Djokovic em Cincinnati

O sérvio Novak Djokovic voltou a decepcionar seus fãs nesta quinta-feira, 14. Às vésperas do US Open, o número 1 do mundo foi superado pelo espanhol Tommy Robredo em sets diretos, pelo placar de 7/6 (8/6) e 7/5, pelas oitavas de final do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos.

Com a derrota, o líder do ranking repete a sofrível campanha do Masters de Toronto, disputado na semana passada. Assim como aconteceu no Canadá, Djokovic obteve apenas uma vitória e foi eliminado logo em seu segundo jogo, o que pode atrapalhar sua preparação para o Grand Slam que será realizado em Nova York, a partir do dia 25.

Ao todo, Djokovic venceu duas das quarto partidas disputadas desde o título de Wimbledon, no início de julho. Faltando dez dias para o início do US Open, o atual vice-campeão chegará à competição sem maior ritmo de jogo, mas com maior tempo para descansar.

Robredo faturou apenas sua segunda vitória contra o sérvio no circuito profissional em oito confrontos. O triunfo anterior aconteceu em 2005. Em Cincinnati, o espanhol agora vai aguardar o jogo entre seu compatriota David Ferrer e o russo Mikhail Youzhny para conhecer seu adversário nas quartas de final.

Contando com atuação apática de Djokovic, Robredo foi superior ao número 1 do mundo durante todo o jogo. No set inicial, logo abriu vantagem ao faturar uma quebra de saque. Mas cedeu à pressão e o sérvio empatou. No tie-break, porém, voltou a controlar a disputa e chegou a desperdiçar dois set points antes de fechar a parcial.

No segundo, o duelo foi mais equilibrado, com ligeira superioridade do espanhol. Ele teve duas boas chances de vencer o jogo no saque de Djokovic, sem sucesso. Mantendo a pressão, conseguiu a quebra decisiva no 12º e último game do duelo, sacramentando a vitória.

adblock ativo