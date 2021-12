Robinho tem lesão e perderá sequência decisiva do Milan

Ao vencer o Ajax e encerrar uma série de sete jogos sem resultados positivos, o Milan perdeu Robinho provavelmente até o fim do ano. Nesta quarta-feira, um dia depois dos 3 a 0 em Amsterdã, o time italiano anunciou que o atacante da seleção brasileira sofreu uma luxação no ombro e volta aos gramados em três ou quatro semanas.

O problema é que neste tempo o Milan terá jogos importantíssimos. Visita Catania e Livorno pelo Italiano precisando vencer para não desistir de vez de uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. Depois, recebe o Ajax por um lugar na segunda fase da Liga dos Campeões.

Em 16 de dezembro, ainda sem Robinho, recebe a vice-líder Roma. Depois, fecha o ano, em 22 de dezembro, fazendo o clássico contra a Inter de Milão. Robinho precisaria ter uma recuperação acelerada para poder participar desse último jogo de 2013.

Depois de voltar à seleção brasileira e agradar a Felipão, Robinho retornou ao banco do Milan. Ele entrou a 10 minutos do fim em Amsterdã, no lugar de Kaká, mas teve tempo de se machucar. Por outro lado, El Shaarawy, que não joga desde setembro, treinou nesta quita-feira e está mais perto de retornar.

adblock ativo