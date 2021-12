Robinho se defende de acusação de estupro e diz que único erro foi ter traído esposa

Três anos após ser condenado, em primeira instância na Itália, por um caso de estupro em 2013, Robinho se pronunciou sobre o caso. Em entrevista ao site UOL Esporte, o jogador se declarou inocente, mas admitiu contato íntimo com a mulher. Robinho diz que o único erro que cometeu foi ter traído a esposa.

"Eu me arrependo de ter traído a minha esposa. Esse é meu arrependimento”, declarou o atacante. “O erro foi não ter sido fiel a minha esposa, não cometi nenhum erro de estuprar alguém, de abusar de alguma garota ou sair com ela sem o consentimento dela", completou o atleta.

"Meus amigos me contaram no outro dia que, com consentimento da garota, ficaram com ela, se relacionaram sexualmente porque ela quis. E que eles saíram daquela discoteca junto com a mesma garota e foram para outra discoteca. Foi o que eles me falaram", comentou. “Os garotos, se fizeram algo com ela, eu não posso falar por eles. Eu sei o que eu fiz com ela e com consentimento dela", completou.

Na entrevista, o jogador detalhou sua relação com a mulher. "Uma garota se aproximou de mim, a gente começou a ter contato com consentimento dela e meu também. Ficamos ali poucos minutos. A gente se tocou. Depois fui embora para casa".

Sobre os áudios divulgados pelo GE, que foram cedidos pela Justiça italiana, em que Robinho declara: “Estou rindo porque não estou nem aí, a mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu”, o jogador alega que a conversa está sendo escutada fora de contexto e que gostaria de poder se explicar.

“Tem muitas coisas que estão fora de contexto e que eu gostaria de te dar uma entrevista de uma forma mais ampla e explicar exatamente o que aconteceu. Mas como isso está em segredo de justiça, eu não posso falar exatamente”, declarou.

Robinho também negou ter oferecido bebida alcoólica à mulher e questionou o estado de embriaguez alegado pela vítima.

"Quando ela se aproximou de mim, ela não estava embriagada, até porque ela lembra do meu nome, lembra quem sou eu. A pessoa que bebe não lembra de nada. Ela lembra. O fato dela ter saído depois para outra discoteca com os garotos, isso mostra que ela não foi abusada.

