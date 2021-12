Robinho passa por exames no joelho e desfalca treino da seleção

O atacante Robinho foi submetido na manhã desta quinta-feira, 4, a um exame de imagem em um hospital de Teresópolis, com o objetivo de se saber a real extensão de sua contusão no joelho direito. Ele estava acompanhado do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. A CBF ainda não divulgou detalhes sobre a condição do jogador.

Robinho sentiu dores no joelho durante o treino da seleção na manhã da última quarta-feira e precisou abandonar a atividade. Depois, foi poupado dos trabalhos da tarde, justamente por conta da lesão. Agora, ele também não treinará nesta quinta e vai dar prosseguimento ao tratamento intensivo.

A condição física de Robinho preocupa o técnico Dunga para os amistosos diante do México, neste domingo, no Allianz Parque, em São Paulo, e de Honduras, quarta-feira que vem, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Mas mais do que isso, o atacante é homem de confiança do treinador para a Copa América, que começa na próxima quinta no Chile.

