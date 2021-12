Robinho e Ibrahimovic festejam chance de jogar no Milan

Duas mais novas contratações de peso do Milan para a temporada, os atacantes Robinho e Ibrahimovic foram apresentados oficialmente como reforços nesta quinta-feira, em um hotel de Milão, e festejaram a oportunidade de defender um dos maiores clubes do futebol mundial.



Astro da seleção brasileira, Robinho lembrou que ficou muito feliz quando foi procurado pelo Milan. "A única proposta concreta que recebi quando eu estava no Manchester City foi a do Milan. Quanto aos outros clubes eram apenas sondagens. Milan é um grande clube, reconhecido na Europa, com muitos brasileiros. Para mim, vestir a camisa rossonera foi uma escolha fácil", ressaltou.

adblock ativo