Robinho diz estar pronto para ser líder na Seleção

O atacante Robinho está à vontade no papel de um dos líderes da nova fase da Seleção Brasileira. Um dos preferidos do técnico Dunga em sua primeira passagem pela Seleção, com o recorde de 25 convocações, ele já assumiu o papel de anfitrião na segunda passagem do treinador.

"Não tem problema nenhum em ser líder. Mas, em primeiro lugar, tenho de ter certeza se vou jogar", afirmou o atacante em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira na concentração da Seleção Brasileira, em Miami. "Temos outros jogadores experientes, como o David Luiz, mas estou preparado."

Robinho espera aproveitar todas as prerrogativas de um veterano, principalmente a de recepcionar os mais novos. "Vou pensar em um trote para eles. O Ronaldo e o Roberto Carlos me sacanearam quando fui convocado pela primeira vez. Agora será a minha vez", diz o santista.

Se Robinho conseguir cumprir seus planos, vários jogadores estão em sua mira. A convocação de Dunga inclui inúmeros jogadores que foram convocados pela primeira vez, como, por exemplo, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, destaques do Cruzeiro, e Gil, do Corinthians.

A Seleção Brasileira realiza na tarde desta terça-feira o primeiro treinamento da nova era Dunga em Miami, nos Estados. O objetivo é preparar a equipe para dois amistosos: dia 5, contra a Colômbia, e no dia 9, contra o Equador.

