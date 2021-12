Robinho deixa treino antes do fim e Dunga começa a testar esquema defensivo

O atacante Robinho deixou o treinamento tático da Seleção Brasileira, na manhã desta quarta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), mais cedo. O jogador do Santos deu a impressão de ter sentido um desconforto muscular, mas a assessoria de imprensa da CBF informou que a saída antes do final da atividade já estava programada. Robinho passou a parte final da atividade fazendo exercícios na academia.

Na atividade, o técnico Dunga começou a armar seu esquema defensivo. Ele escalou a defesa com Danilo, Miranda, David Luiz e Filipe Luis. Os volantes, inicialmente foram Fernandinho e Casemiro, com o primeiro sendo testado no lugar do cortado Luiz Gustavo. Depois, Dunga experimentou Fred na vaga de Casemiro.

Nesta quarta-feira, a seleção volta a treinar na Granja Comary, em atividade prevista para as 15h30. Em preparação para a Copa América, a seleção brasileira fica em Teresópolis até a manhã de sábado. À tarde, já em São Paulo, faz no Allianz Parque o último treino antes do amistoso contra o México, domingo, no mesmo local.

A ida para Porto Alegre, local do segundo amistoso, dia 10 contra Honduras, no Beira-Rio, será na segunda-feira. A viagem da seleção brasileira para o Chile será no dia 12. Dois dias depois, a seleção brasileira estreia na Copa América, contra o Peru, em Temuco. Na primeira fase a equipe ainda enfrentará a Colômbia e a Venezuela.

