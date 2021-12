Roberto Gaúcho é o novo técnico do Atlântico

O técnico Roberto Gaúcho foi contratado pelo Atlântico nesta terça-feira, 31, para substituir George Santos, demitido após apenas uma partida no Baianão, diante do Jacuipense, que terminou empatada em 2 a 2, no estádio de Pituaçu, em Salvador.

Gaúcho tem 48 anos e treinou o Joinville, Veranópolis, Caxias, Tubarão, Araxá e Mamoré antes de ser o novo comandante do Atlântico. Ex-jogador, ele também atuou como comentarista de TV.

A estreia do novo comandante será neste domingo, 5, quando equipe medirá forças com o Bahia de Feira, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

adblock ativo