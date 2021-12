Robert Scheidt é vice-campeão no Europeu da Laser

Ainda no seu primeiro ano na volta à classe Laser, Robert Scheidt voltou a mostrar, nesta semana, que está entre os principais nomes da vela. O brasileiro encerrou o Campeonato Europeu da Laser, em Dublin (Irlanda), nesta sexta-feira, 6, com a medalha de prata, atrás do campeão pela diferença de apenas um ponto.

Desde que voltou a competir na Laser, em março, Scheidt participou de quatro competições: foi vice-campeão na etapa de Hyères (França) da Copa do Mundo, vice da Semana de Vela de Kieler (Alemanha), e campeão da etapa italiana da Copa Europeia de Vela. Resultados que já o colocam novamente entre os melhores do mundo na classe. O Mundial da Laser começa dia 28, na China.

Em Dublin, o brasileiro liderou praticamente todo Europeu, mas acabou prejudicado pelo formato da competição. Isso porque a competição foi dividida em duas fases. Na primeira ele foi o melhor, com um quarto lugar como pior resultado em seis regatas.

Na segunda fase, competindo na flotilha ouro, Scheidt teve um 23º lugar na primeira regata, que foi descartado. Conquistou um primeiro e um terceiro lugares nas regatas seguintes, mas na sequência teve um ruim 24º lugar. Por conta do regulamento, este 24º foi um dos descartes. O outro, obrigatoriamente tinha que ser na primeira fase.

Assim, o 23º lugar acabou valendo para a contagem final e o quarto lugar da primeira regata foi descartado. Com esses 23 pontos perdidos, ele terminou com 46, um atrás do croata Tonci Stipanovic, quarto colocado nos Jogos de Londres/2012. O bronze ficou com o holandês Rutger Schaardenburg, que teve 47 pontos perdidos.

