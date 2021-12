Robert Scheidt é campeão mundial da Laser pela 10ª vez

Um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro, Robert Scheidt escreveu mais um capítulo em sua vitoriosa carreira neste sábado. O velejador de 40 anos venceu a única regata disputada no dia e garantiu a conquista de seu décimo título mundial na classe Laser, na competição disputada em Mussanah, em Omã.

Bicampeão olímpico, em Atlanta/1996 e Atenas/2004, Scheidt tem ainda três títulos mundiais na classe Star, ao lado de Bruno Prada. Os outros nove títulos mundiais do velejador na Laser haviam acontecido em 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002 (ano em que dois campeonatos foram disputados), 2004 e 2005.

Depois de abrir vantagem na ponta da tabela, Scheidt levou um susto na última sexta, quando a diferença para o cipriota Pavlos Kontides caiu para um ponto. Ele chegou a este sábado precisando ser melhor que o rival e fez mais do que isso, vencendo a regata do dia.

O resultado deste sábado fez com que Scheidt terminasse a competição com 29 pontos perdidos, 13 a menos que Kontides. Outros brasileiros na disputa, Bruno Fontes terminou com o oitavo lugar, enquanto Matheus Dellagnelo foi apenas o 38.º

