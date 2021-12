Robenilson estreia bem no Mundial de Boxe e espera dificuldade contra irlandês

Robenilson de Jesus estreou nesta terça-feira, 6, com vitória no Mundial de Boxe, que está sendo disputado em Doha, no Catar, e que distribui vagas para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Ele superou o australiano Jayden Hansen por 3 a 0, com triplo 30 a 27. "A luta com o australiano foi boa. Ele é um cara duro, mas um pouco lento, então soube aproveitar isso", explicou o brasileiro.

Na próxima fase, ele vai enfrentar o irlandês Michael Colan, cabeça de chave número 3 na categoria 56 kg e que justamente por isso não precisou disputar a primeira rodada. "O irlandês é um atleta que conquistou a medalha de bronze nos últimos Jogos Olímpicos. Mas eu estou bem focado nos meus objetivos e seja o que Deus quiser", avisou Robenilson, que se passar avança às quartas de final.

Em sua categoria, apenas os três mais bem colocados garantem a vaga olímpica. Das 10 categorias de peso no masculino, o Brasil já tem cinco vagas garantidas e tenta no Mundial ampliar a quantidade. Por isso, o sucesso dos lutadores nacionais no torneio é de suma importância.

Ainda nesta terça, Juan Nogueira (91 kg) também passou pela primeira rodada ao vencer o marroquino Abdeljalil Abouhamda por 3 a 0. Já Rafael Lima (acima de 91 kg) vai debutar na competição nesta quarta contra Patrick Mailata, da Nova Zelândia, enquanto que Robson Conceição (60 kg), por ser cabeça de chave, só estreia na sexta, na segunda rodada, contra o vencedor da luta entre o russo Adlan Abdurashidov e o casaque Zakmir Safiullin.

