Robenilson avança de fase no Campeonato das Américas de Boxe

O pugilista baiano Robenilson de Jesus avançou de fase na categoria de até 56kg no Campeonato das Américas de Boxe, em La Guaira, na Venezuela, ao vencer por desistência do adversário, o porto-riquenho Orlando Gonzeles, que passou mal e não subiu ao ringue nesta terça-feira, 18.

Ele enfrenta na próxima quinta, 20, o argentino Alberto Ezequiel Melian. Além de Robenilson, outros dois baianos participam da competição, Robson Conceição e Joedison de Jesus, o "Chocolate".

Na categoria de até 60kg, Robson estreia nesta quarta, 19, contra Lindolfo Delgado, do México. Já Chocolate sobe ao ringue nesta terça, às 21h, para enfrentar o canadense Arthur Biyarslanov, na categoria de até 64kg.

Outros seis atletas brasileiros representam o país na competição. São eles: Julião Neto, Rafael Lima, Juan Nogueira, Michel Borges, Patrick Lourenço e Myke Carvalho.

A competição, que começou na segunda, 17, e se encerra no domingo, 23, garante aos três primeiros colocados no Campeonato Mundial, em Doha, no Catar. No torneio, em outubro, os três primeiros lugares de suas respectivas categorias garantem vaga para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

