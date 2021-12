Robben brilha e líder Bayern vence o lanterna em casa

O Bayern de Munique contou com grande atuação do holandês Arjen Robben para derrotar o lanterna Eintracht Braunschweig neste sábado, em casa, pela 14.ª rodada do Campeonato Alemão. O atacante marcou os dois gols da vitória por 2 a 0, que manteve a equipe invicta nesta temporada, ainda sem derrotas sob o comando do técnico Pep Guardiola.

No Alemão, a campanha é quase perfeita. São 11 vitórias e dois empates, retrospecto que dá a liderança isolada da tabela ao Bayern. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Werder Bremen, sábado que vem, fora de casa. Já o Braunschweig segue na última colocação, com apenas oito pontos conquistados, e volta a campo no domingo, dia 8, para pegar o Hertha Berlin, em casa.

Foi a primeira partida do Braunschweig na Allianz Arena e o caçula da primeira divisão alemã entrou em campo tentando evitar uma goleada, que parecia que aconteceria com o primeiro gol do Bayern logo aos dois minutos. Götze lançou do meio de campo para Robben, que dominou com classe e bateu na trave. A bola caprichosamente voltou para ele, que tocou de cabeça para a rede.

O gol não mudou a postura da equipe, que seguiu pressionando e conseguiria ampliar a vantagem aos 29 minutos. Outro lançamento para Robben, desta vez de Toni Kroos. Dentro da área, o holandês dominou no peito já cortando o primeiro marcador. Ele ainda ajeitou mais uma vez e encheu o pé para marcar.

No segundo tempo, o Bayern reduziu o ritmo e o Braunschweig chegou a sonhar com um gol. Aos 27 minutos, Neuer saiu mal do gol, dividiu e a bola sobrou com o atacante adversário, que bateu, mas Alaba salvou em cima da linha. Já aos 39, Kratz cobrou falta, a bola desviou e explodiu na trave.

BORUSSIA E LEVERKUSEN VENCEM - Se o líder venceu, seus perseguidores não ficaram atrás e também conquistaram resultados positivos neste sábado. Em casa, o vice-líder Bayer Leverkusen passou pelo Nuremberg com facilidade, por 3 a 0, enquanto o Borussia Dortmund, terceiro colocado, derrotou o Mainz, fora de casa, por 3 a 1.

O resultado manteve o Leverkusen em segundo, com 34 pontos, quatro a menos que o Bayern e três a mais que o Borussia. Heung-Min Son foi o destaque da vitória, marcando duas vezes, enquanto o artilheiro Kiessling completou o marcador.

Já o Borussia teve mais dificuldade e só conseguiu o triunfo no segundo tempo. Aubameyang, de falta, abriu o placar aos 25 minutos, mas Choupo-Moting, de pênalti, empatou na sequência. Aos 33, Soto evitou o segundo do Dortmund com a mão e foi expulso. Lewandowski bateu o pênalti e marcou. O próprio atacante polonês seria o responsável pelo terceiro, já aos 45, novamente de pênalti.

OUTROS RESULTADOS - Nos outros jogos já encerrados deste sábado pelo Alemão, destaque para o emocionante empate de Hoffenheim e Werder Bremen, por 4 a 4. Hertha Berlin e Augsburg também ficaram na igualdade, mas em jogo bem menos movimentado: 0 a 0.

